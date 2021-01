O governador Helder Barbalho acaba de anunciar em vídeo, numa rede social, que a região do Baixo Amazonas passa da faixa laranja para a vermelha, no bandeiramento que define nas zonas de risco da Covid-19 no estado do Pará.

Na bandeira vermelha essas atividades estão proibidas de funcionar, de acordo com o artigo 15 do DECRETO Nº 800, DE 31 DE MAIO DE 2020.

Art 15: Permanecem fechados ao público:

I – shopping centers;

II – salões de beleza, clínicas de estética e barbearias;

III – canteiro de obras e estabelecimentos de comércio e serviços não essenciais;

IV – escritórios de apoio administrativo, serviços financeiros, serviços de seguros e outros serviços afins, excetuando os consultórios médicos e de assistência à saúde em geral;

V – academias de ginástica;

VI – bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares;

VII – atividades imobiliárias;

VIII – agências de viagem e turismo, e:

IX – praias, igarapés, balneários, clubes e estabelecimentos similares.