Ubiraçi Soares recorre da decisão de impugnação de sua candidatura a prefeito de Novo Progresso

Na data de hoje (21) a justiça eleitoral anunciou que havia indeferido o pedido de candidatura de macarrao (PL) a prefeito. Na decisão, o juiza Luana da Silva Hurtado Toigo Juiza eleitoral da 91 zona eleitoral entende que ele já foi prefeito por dois mandatos e não pode concorrer mais uma candidatura

Luana informa, que houve parecer desfavorável ao pedido do registro de candidatura por parte do Ministério Público Eleitoral ela acompanha o parecer do MP

A defesa do candidato macarrão recorreu da decisao para segunda instância pois ainda cabe recurso.

mesmo com impugnação confirmada em primeira instancia a campanha eleitoral do candidato continua disse em nota a imprensa Local.

Veja a nota

NOTA DE ESCLARECIMENTO

COLIGAÇÃO “FRENTE DE TRABALHO” 22

CANDIDATO À PREFEITO MACARRÃO E VICE NEGO DO BENTO

Viemos através da presente apresentar esclarecimentos aos eleitores, bem como à todos que estão envolvidos direta e indiretamente com a campanha da Coligação “Frente de Trabalho”, a qual visa buscar a reeleição de forma democrática e pelo sufrágio universal do voto do Candidato a Prefeito Macarrão “22” para as eleições municipais de Novo Progresso – PA no dia 15 de novembro de 2020.

Cabe esclarecer que a impugnação de uma candidatura é mecanismo legalmente previsto e cabível à todos que figuram na disputa eleitoral, sendo utilizados por muitos como meio de buscar legitimamente uma aplicação legal, porém também utilizada por muitos como meio de tumultuar e também desestabilizar uma frente de campanha eleitoral, o que geralmente ocorre quando um candidato está destacado positivamente perante o eleitor.

Cabe esclarecer que o julgamento de uma impugnação de registro de candidatura com caráter definitivo, só ocorre quando acontece o transito em julgado da decisão, o que só pode acontecer de 02 formas, sendo elas:

Quando o candidato aceita a decisão que o impugnou sem apresentar qualquer recurso ou quando o recurso apresentado recebe julgamento de todas as instâncias Superiores, sendo elas, no caso do nosso município, dos Tribunais de Belém – PA e Brasília – DF.

A Coligação “Frente de Trabalho” tem o entendimento moral de que a eleição tem que ser decidida pelo voto de cada cidadão desse município, que merece ter o direito de escolher quem quer administrando e gerindo sua cidade, motivo pelo qual, quer deixar claro que adotará todas as medidas legalmente cabíveis, para que o eleitor jamais seja cerceado do direito de votar em quem deseja para representá-lo.

Crentes na realização da justiça, bem como que o êxito será alcançado nas instâncias superiores é que afirmamos que seguiremos firmes e confiantes que no dia 15 de novembro Macarrão e Nego do Bento “22” serão eleitos, com a ajuda das pessoas de bem e de Deus, para Prefeito e Vice Prefeito do Município de Novo Progresso – Pará, para continuar o excelente trabalho de dedicação e empenho pelas pessoas que mais precisam e que querem viver numa cidade cada vez melhor.

Essa luta é pelo povo, razão primeira e última de nossa missão em fazer o bem. Sua confiança e parceria são nosso maior patrimônio.