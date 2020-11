TRE realiza processo de auditoria em urnas eletrônicas no Pará

No inicio da tarde deste domingo (15), o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) realizou o processo de Auditoria das Urnas Eletrônicas que foram sorteadas neste sábado (14), durante um ato público.

Ao todo foram quatro urnas eletrônicas: duas na Capital Paraense, uma no município de Marapanim e outra em Castanhal. O juiz Edmar Pereira, que preside a Comissão da Auditoria 2020 destaca este trabalho da Justiça Eleitoral.

“A urna eletrônica já está inserida nas eleições brasileiras há aproximadamente 20 anos, e detém credibilidade nacional e internacional. A auditoria da votação eletrônica é mais um meio de auditagem e fiscalização do processo eleitoral brasileiro”.

Ainda de acordo o integrante do TRE do Pará, a primeira e principal forma de garantir a segurança é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um ano antes de cada Eleição, com a realização do Teste Público de Segurança.

“O TSE convoca pessoas, inclusive de forma pública, para fazerem a fiscalização, detectarem alguma irregularidade da urna eletrônica brasileira. Até o dia de hoje, nunca foi encontrada nenhuma irregularidade. O que se denota é a presença de pessoas que vão agregando mais elementos para melhoria da urna eletrônica a cada eleição, seja geral ou municipal”, afirma o juiz.

Ao longo do processo, a equipe da Auditoria realizou visitas em espaços públicos como o Corpo de Bombeiros, Grupo Cythia Charone, entre outros. As nove mil cédulas preenchidas pela população serviram de base para os participantes da auditoria digitarem esses votos e verificarem a eficácia e idoneidade do equipamento.

A grande vantagem dessa auditoria é que se consegue demonstrar de forma clara e transparente, para eleitores sem conhecimentos específicos em tecnologia, a segurança da votação na urna eletrônica. Todos os passos da auditoria são filmados e, depois de finalizada a apuração, é feita a comparação do resultado da votação revelado pelo participante, com o resultado registrado no Boletim