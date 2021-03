SUSPEITOS DE MATAR JOVEM NO TRIBUNAL DO CRIME REAGEM À PRISÃO PELA PM E MORREM

Dois homens suspeitos de executarem e enterrarem o corpo da jovem Adriana Miranda, de 21 anos, foram mortos em confronto com a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira(26), em Igarapé-Miri, na Região do Baixo Tocantins, nordeste paraense

De acordo com as primeiras informações, os dois suspeitos reagiram a uma intervenção policial, atirando nos agentes de segurança pública e acabaram baleados durante a troca de tiros.

Os homens da Polícia Militar localizaram os dois suspeitos próximo a uma residência, e ao se aproximarem foram recebidos com disparos de arma de fogo. Na residência foram encontradas armas e drogas.

Os criminosos eram suspeitos de executarem Adriana Miranda e de jogarem concreto em cima do corpo dela, em uma cova aberta numa região de mata. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas para a polícia seriam membros da facção criminosa Comando Vermelho.

A jovem era envolvida com um membro da facção e desapareceu no último sábado(23). No inicio da semana, o vídeo da morte dela, após ser “julgada” e “condenada”, começou a circular nas redes sociais.