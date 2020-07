Sindicato dos Jornalistas do Pará convoca assembleia para eleger nova diretoria

O Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará publicou no jornal O Liberal, na edição desta quarta-feira, 08, edital convocando a categoria para a assembleia geral que irá instaurar o processo eleitoral para a escolha da nova diretoria do sindicato para o triênio 2020-2023.(Foto:Reprodução/Internet)

A assembleia, que ocorrerá de forma virtual, marcada para o próximo dia 24 de julho, convoca os sindicalizados para participarem do processo de eleição da comissão eleitoral, que coordenará todo o processo eleitoral até a posse da nova diretoria. Conforme o estatuto, a partir desta assembleia, o Sinjor Pa tem o prazo de 90 dias para realizar a eleição, ou seja, até a data de 24 de outubro. A comissão eleitoral deverá publicar, de acordo com o estatuto, em até sete dias, um novo edital convocando a classe para a inscrição de chapas.

Atualmente, o Sindicato dos Jornalistas do Pará é presidido interinamente pelo vice-presidente Felipe Gillet, que assumiu o cargo depois que a jornalista Sheila Faro se licenciou para trabalhar no Governo do Estado.

Até o momento, apenas o jornalista Evandro Corrêa, natural de Itaituba, com passagens pelos jornais A Província do Pará, Diário do Pará e O Liberal, já anunciou pré- candidatura.

Compondo a chapa de Corrêa estão nomes de jornalistas experientes como Alciane Ayres, Júlio César Guimarães, Marcia Cristina Serique, de Santarém, Edson Gillet, Vavá bandeira, Brás Chucre, Duoglas Dinelly, Vera Horas, Shirley Castilho e Adonai do Socorro.

A eleição do Sinjor Pa deveria ocorrer neste mês de julho, porém, por conta da pandemia, uma assembleia geral votou pelo adiamento do pleito eleitoral, que deverá ocorrer, de forma presencial, em outubro deste ano.

Por:portalparanewss