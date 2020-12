Serabi Gold completa 20 anos de atuação no mercado

A primeira companhia a atuar com mineração subterrânea de ouro no Norte do Brasil, a Serabi completa neste mês de dezembro, 20 anos no mercado. A mineradora possui duas minas em operação, Palito e São Chico, que iniciaram suas produções comerciais entre 2014 e 2016. Atualmente esse complexo de mineração produz aproximadamente 40.000 onças de ouro anuais.

Em 2005 e 2011, a Serabi foi admitida nas bolsas de valores de Londres e de Toronto, respectivamente, o que fortaleceu sua imagem nacional e internacionalmente, consolidando a empresa. Todo esse crescimento também chega para as comunidades em que a Serabi atua.

Apesar de ter suas minas na região do Tapajós, onde atua com um quadro de mais de 600 funcionários, sendo 80% formado por paraenses, a Serabi possui escritórios em Londres (Inglaterra), Belo Horizonte (MG) e em Belém (PA).

A empresa também investe no desenvolvimento das comunidades ao redor das minas, investindo em saúde, educação e bem-estar para as comunidades vizinhas. Alguns projetos sociais também são desenvolvidos, como o atendimento médico e odontológico para funcionários e moradores das comunidades do entorno das minas. Ao longo do ano, a Serabi também realiza diversas ações que envolvem essas comunidades.

Minas e projetos

O complexo de mineração em operação e as áreas em que tem a Serabi tem permissão para pesquisar compreendem 61.563 ha, o qual inclui as minas Palito e São Chico. Os novos projetos adquiridos em 2020, São Domingos e Fofoca Sul, adicionam mais de cinco mil hectares ao depósito de ouro São Chico.

Já o projeto Coringa tem avançado nos processos de licenciamento desde 2017, quando a Serabi adquiriu a Chapleau e seus ativos. No Coringa foram desenvolvidas atividades de mineração artesanal até 1991, produzindo cerca de 10 toneladas de ouro (322.600 onças) extraídas de fontes aluviais e primárias, o que gera expectativas positivas para a construção da mina. Desenvolvimento para a região.

Mineração subterrânea

A Serabi é pioneira em mineração subterrânea no Norte do Brasil. Método de extração que necessita de túneis embaixo da terra, as minas subterrâneas apresentam certas vantagens, pois, necessitam de uma menor supressão da vegetação ao serem implantadas, reduzindo o impacto ambiental em até 2% em relação às minas a céu aberto. Embora tenham custo operacional maior, as minas subterrâneas são ideais para áreas que apresentam possibilidade de extração de alto teor.

Futuro

Ao longo dos anos a Serabi se profissionalizou, definindo melhor seus processos e garantindo continuidade do plano de geração de caixa, com forte direcionamento em disciplina financeira e maior eficiência operacional. Para o futuro, a empresa busca manter esses avanços e garantir mais crescimento apostando nos novos projetos

Fonte: Portal Giro, com informações da Ascom da