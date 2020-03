Serabi é Acusada de crime ambiental e descaso com funcionários em Jardim do Ouro

Em síntese a mineradora é acusada por internauta que se identificou como morador da Comunidade de Jardim do Ouro no município de Itaituba-PA, por estar queimando resíduos indevidamente , causando fumaça preta na comunidade e enterrando resíduos mineral, contaminando o solo e a água com óleo queimado, denunciou.

Veja Denuncia

Senhores encaminho minha denuncia de crime ambiental que está ocorrendo no Jardim do Ouro,comunidade a 220 km de Itaituba-PA.

A empresa chamada Serabi Mineração S/A CNPJ 4207303000130, está enterrando e queimando resíduos em sua área causando fumaça preta em nossa comunidade e enterrando resíduos contaminando o solo e água com óleo queimado segue em anexo fotos….

Também em seus processos é utilizado o cianeto potente veneno que já esta chegando no Rio Novo que faz a divisa da empresa e nossa comunidade (abri as planilhas na aba rio novo e checar os resultados CN WAD que é a sigla do CIANETO), pois sua barragem de rejeitos que deveria fazer a contenção desses rejeitos contaminados está suspensa pelo DNPM por não atender os requisitos legais do órgão.

Em anexo envio uma planilha com resultados de analises feito pela própria Serabi atestando que o cianeto já esta chegando ao rio Novo.(CN WAD que é a sigla do CIANETO)

Pedido

Por gentileza sou morador da comunidade jardim do ouro gostaria de ter meu nome e e-mail em sigilo e os contatos que estão copiados nos e-mail que vou encaminha-los.

Mais uma vez reitero que está denuncia dever ser levada a sério, pois recentemente temos exemplos de crimes ambientais onde morreram muitos inocentes. nos últimos dois anos essa empresa já teve dois óbitos devido a acidentes do trabalho.

Por favor faça com que esta denuncia chega as pessoas que compete.

Grato o meio ambiente agradece.

Resumo Depósitos de rejeitos e pilhas de estéril, decorrentes de atividades de mineração, podem ser fontes de contaminação ambiental, por causa da presença de metais pesados e arsênio, principalmente quando esses materiais contêm minerais sulfetados e teores elevados de metais. Os rejeitos podem apresentar potencial de geração de acidez e solubilização de elementos como As, Fe e S, o que pode acarretar problemas ambientais, como a drenagem ácida e a contaminação de solos e cursos d’água, bem como a incorporação desses elementos na cadeia trófica (ALIMENTAÇÃO) .

Descaso com Funcionários

Nesta semana outra denuncia chegou em desfavor da mineradora, desta vez um funcionário divulgou imagens das condições precárias de trabalho da Serabi , na sua página pessoal na rede https://www.linkedin.com/in/edilson-sousa-984b2336 , descaso com uniforme dos funcionários que estaria sendo usado para cama de animais. Acesse a pagina AQUI

Na postagem mostra em fotos cachorros dormindo nos uniformes que seriam para os funcionários da empresa.

Licença Suspensa

Em Outubro de 2019 a Semas-PA suspendeu à Licença de Operação da Serabi Mineradora de ouro em Itaituba.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) suspendeu em 10 de Outubro de 2019 a Licença de Operação (LO) para beneficiamento de minério de ouro do garimpo Palito, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. A mina é explorada pela empresa Serabi Mineração.

A decisão foi tomada após a equipe da Semas analisar um relatório técnico emitido por uma empresa de consultoria independente, contratada pela Serabi Mineração. Do documento consta a advertência para que a empresa Serabi Mineração deveria reforçar as bacias 14/15, para que a área fosse destinada ao empilhamento de disposição a seco, o que já ocorria. “Tendo em vista o recomendado pela empresa especialista na área não ter sido realizada pela empresa responsável, decidimos suspender a LO até que se iniciem as obras de reforço”, explicou a coordenadora de Licenciamento de Projetos Minerários, Shirley Prata. Continue lendo AQUI

Nota da Empresa

A Serabi Gold esclarece que não agride o meio ambiente. A mineradora, com quase duas décadas de experiência, possui profissionais habilitados para garantir isso. Além de órgãos competentes qualificarem a empresa para continuar as atividades na mineração.

Somado a isso, a mineradora proporciona as melhores condições de trabalho: alojamento, segurança e alimentação, em toda a região do Tapajós, a todos os colaboradores. Além de oferecer um ambulatório capacitado para primeiros atendimentos médicos de emergência. O compromisso da Serabi com o meio ambiente, com as comunidades e com os funcionários está acima de qualquer minério por ela extraído.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO