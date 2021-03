SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VISITA HOSPITAL DE CASTELO DE SONHOS EM BUSCA DE VAGAS DE LEITOS

A Secretária Municipal de Saúde de Novo Progresso, Eliane Borges, visitou com sua equipe técnica nesta Terca-feira, 09, as instalações do Novo hospital de Castelo de sonhos. A visita teve como objetivo suprir a demanda que vem aumentando devido ao crescimento do número de casos da covid-19 Em Novo Progresso.

A Secretária de Saúde de Novo Progresso Eliane Borges,destaca ainda qualidade das instalações . “A estrutura do hospital é muito boa, leitos qualificados humanizados, tudo preparado para atender os usuários. A gente vê que são leitos com resgate completo, leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) também são adequados e dão dignidade ao paciente, principalmente em uma doença que tem todo um viés do psicológico”, relatou.

progresso noticia às 10:28:00