Secao extraordinaria criou as comissões permanentes da Câmara Municipal de Novo Progresso.

Na sessão extraordinária realizada ontem (20/01), com base no artigo 7° do Regimento Interno, os vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto de Resolução n° 001/2021, que criou as comissões permanentes da Câmara Municipal de Novo Progresso. Na qual ficamos na Terceira Comissão: Finanças e Orçamentos, Contas, Obras Públicas, Patrimônio e Atividades Privadas. Composta da seguinte forma:

Presidente: Juliano César Simionato

Relator: Mateus Monteiro Santos

Membro: Moisés de Lima Ferreira.