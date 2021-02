SALÁRIO DE JANEIRO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DE NOVO PROGRESSO JÁ ESTÁ NA CONTA INFORMA PREFEITO GELSON DIL

SALÁRIO DE JANEIRO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DE NOVO PROGRESSO JÁ ESTÁ NA CONTA.

Prefeito anuncia apesar das Sensível as dificuldades enfrentadas, e como parte da política de valorização do funcionalismo público,o Prefeito Gelson Dill anuncia que o dinheiro destinado ao pagamento do mês de janeiro já se encontra depositado.*