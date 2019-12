Reunião em Brasília-DF com Ministro de Minas e Energia discute pauta de energia na região transgarimpeira

Nesta segunda-feira (16), mais uma agenda de trabalho foi cumprida pelo vereador Wescley Tomaz no Distrito Federal. Reunido com o Ministro de Minas e Energia, Bento Leite, a pauta principal em discussão, retomada pelo deputado federal Joaquim Passarinho, foi em relação a energia na região transgarimpeira, onde foi possível ser relatado a importância e a necessidade da energia para a região.

Conforme o vereador, já existe todo um levantamento de dados desde o ano de 2016, um movimento de todos os moradores da região em prol da causa mencionada. O processo já está bem adiantado, o qual já se perpetua por algum tempo, e, com mais esta reunião com o Ministro, foi possível evidenciar a carência emergencial de levar energia à região transgarimpeira.

Mais recursos destinados a saúde

Em vídeo gravado no Congresso Nacional com o deputado federal Joaquim Passarinho, o vereador também demonstrou estar feliz por mais uma conquista para o município de Itaituba. Joaquim Passarinho anunciou a alocação de recursos para a saúde no valor de R$300 mil conseguidos por meio de emenda constitucional, que deve ser pago entre Janeiro e Fevereiro de 2020.