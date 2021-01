Receita Federal de Novo Progresso nao tera atendimento por 30 dias

Comunicado!

Os atendimentos presenciais na Agência da Receita Federal de Novo Progresso ficará suspenso por um período de 30 dias.

As solicitações podem ser encaminhadas para a Caixa Corporativa nos endereços de email que encaminho anexo.

Vale destacar que a Receita Federal disponibiliza outras formas de atendimento a distância através do E-CAC, contando inclusive com atendimento via chat.

O acesso ao E-CAC pode ser realizado através de certificado digital, código de acesso ou pelo login único no Portal Gov.br.

Desde já agradeço.

Por:Edson Santos