Quatro bandidos morrem após assalto a residência do comandante da PM de Novo Progresso

Um assalto a residência do Major Campos , comandante da Polícia Militar (PM) de Novo Progresso , realizado na noite desta quinta-feira (12), terminou com a morte de 4 bandidos, entre eles uma mulher e um menor de idade. Segundo as primeiras informações, o grupo seria composto por 6 pessoas, que adentraram na propriedade do major, renderam o caseiro e ainda conseguiram roubar um celular.

Ainda segundo informações, após a ação criminosa, a polícia foi imediatamente acionada e conseguiu localizar o grupo nas proximidades da residência, no bairro Jardim Santarém, onde houve troca de tiros e quatro foram mortos. Informações, ainda não confirmadas, dão conta de que outros dois bandidos ficaram feridos e foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal.

O Giro também foi informado de que durante a troca de tiros , o comandante chegou a ser atingido no colete, tiro que também acertou o carregador de sua pista, porém, o mesmo não ficou ferido.

Entre os mortos, segundo informações, está um menor de idade que seria um velho conhecido da polícia, o mesmo não teve o nome revelado.

Fonte: Portal Giro