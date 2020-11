presidente de uma associacao nova vitoria do terra nossa sofre acidente na BR 163 neste ultimo sábado

Na tarde deste sábado um grave acidente na Rodovia 163, a 6 km de Novo Progresso.

O acidente ocorreu com a presidente da associação nova Vitória do PDS terra nossa, senhora Maria Márcia e seu esposo senhor José estavam no veículos ferimentos leves

Segundo informações colhidas com parente da vítima uma camionete em alta velocidade tentou ultrapassar, acabou colidindo na trazeira de um fiat uno cor Prata que vinha do assentamento

A vítima Maria Márcia foi encaminhada para hospital com ferimentos leves e seu jose saiu bem do acidente sem ferimentos já o carro ficou totalmente destruído.