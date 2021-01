Prefeitura quer instalar placas solares para economizar R$ 24 milhões em energia

Não há datas definidas precisamente, mas medida deve ser realizada ainda neste ano

Por Guilherme Correia | 28/01/2021 09:33

Uma das soluções mais sustentáveis de energia, as placas fotovoltaicas geram corrente elétrica a partir da iluminação do sol (Foto: Soninha Vill/Reprodução)

Campo Grande pretende instalar placas solares para distribuir energia elétrica aos 508 prédios públicos da prefeitura. Conforme o próprio executivo, esse projeto pode gerar economia de R$ 24 milhões por ano com energia sustentável.

O planejamento é de que haja um “parque de placas fotovoltaicas”, de cerca de 20 hectares, em uma área já reservada. Não há previsão concreta dos prazos de execução do projeto, mas a prefeitura diz que “já está em estudo e deverá sair do papel ainda neste ano de 2021”.

A estimativa de economia se dá em relação ao que foi gasto em 2020 no consumo de energia elétrica pelos órgãos públicos municipais.

Outras medidas – A prefeitura ainda quer renovar parte da frota de veículos, por meio de recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público), vinculado ao governo federal, de forma a garantir “economia aos cofres de pelo menos R$ 4 milhões por ano, que seriam destinados a manutenção”.

By GRANDE NEWS