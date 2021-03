Prefeitura e Águas de Novo Progresso realizam desinfecção contra o covid-19 em espaços e órgãos públicos.

Nessa primeira semana do mês de março, a Prefeitura Municipal de Novo Progresso, em parceria com a Águas de Novo Progresso, estão realizando ação de desinfecção contra o COVID-19 em espaços públicos da cidade.

A empresa Águas de Novo Progresso tem sido uma grande parceira no combate ao vírus.

Os prédios que receberam a solução de cloro ativo foram: os postos de saúde, a Prefeitura Municipal, as escolas públicas, instituições, entre outros.

Pretende-se com essa ação minimizar o avanço da COVID-19 no município, evitando que mais pessoas se contaminem.

Está mesma ação, será realizada na próxima segunda-feira, dia 08 de março, nas ruas e avenidas do centro comercial da cidade.

A Prefeitura reforça a necessidade de todos adotarem práticas de higienização, com uso de álcool gel, de máscara e respeitar o isolamento social.

ASCOM/NP