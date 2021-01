Prefeito vice e vereadores são empossados apontando ‘diálogo harmônico’ em Novo Progresso

Cerimônia aconteceu durante a manhã de hoje dia primeiro de janeiro na Câmara Municipal foi empossado Prefeito Gelson Dil e vice Marconi

Pela primeira vês em Novo Progresso foi empossado 11 vereadores normalmente era 9 vereadores.

Em um projeto de Lei aprovado por ex vereadores passou de 9 para 11 as vagas no Legislativo 80 por cento são novatos sendo dois reeleito 9 novatos a posse teve presença de simpatizantes e eleitores