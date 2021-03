Prefeito Gelson Dill se reúne com autoridades para solucionar o cancelamento dos Cadastros Ambiental Rural-CAR de posseiros e assentados inseridos na área do PDS Terra Nossa.

Nesta terça-feira (16), o prefeito Gelson Dill participou de uma reunião por vídeoconferência, com representantes de vários órgãos ligados ao setor fundiário, com o intuito de trazer solução para o conflito que já se arrasta por anos em nossa região e que tem prejudicado proprietários rurais e assentados: o PDS Terra Nossa.

Se fizeram presentes, o Secretário de Assuntos Fundiários da Presidência, Nabhan Garcia, o Presidente do Incra, Geraldo Ferreira de Melo Filho, o Diretor de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento, Giuseppe Serra Vieira, o Senador Zequinha Marinho, o Superintendente do Incra/Santarém, Francisco de Sousa, o Procurador da República em Santarém, Dorgival Viana, a Advogada Milena Corrêa Ramos, bem como representantes dos posseiros e assentados.

Da reunião ficou acordado que o INCRA oficiará a Secretária Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMAS requerendo a manutenção dos CAR. Também será dado encaminhamento a realização de discussões à respeito da regularização fundiária do assentamento.

O prefeito, que não tem medido esforços para resolver o empasse, definiu como um avanço as soluções tomadas, e espera que todos os envolvidos possam retomar suas atividades produtivas com segurança.