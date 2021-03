Prefeito de Itaituba Valmir Clímaco “bota a mão massa”

De noite, de dia, no sol ou na chuva, Valmir está lá pessoalmente onde tem algum problema para ser resolvido.

Quem conhece Valmir Clímaco sabe que o mesmo não “foge da raia”, “bota a mão na massa” mesmo, essa é a característica do prefeito.De noite, de dia, no sol ou na chuva, Valmir está lá pessoalmente onde tem algum problema para ser resolvido.

Enquanto muitos aproveitavam o conforto de seu lar no final de semana, Valmir estava junto com algumas pessoas trabalhando na última rua do residencial Buriti, onde quase todos os anos o trecho apresenta problemas de alagamento, onde foi colocado um motor para retirar a água da rua, assim evitando alagamentos de casas nas proximidades.

Em seu segundo mandado de prefeito; Valmir Clímaco continua com a mesma garra, trabalhando em benefício de seu povo.