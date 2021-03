Polícia recupera respirador furtado de dentro de ambulância

O respirador que foi furtado de dentro de uma ambulância na segunda-feira (01), e que era utilizado para transporte de pacientes com sintomas da covid-19, foi recuperado pela polícia na sexta-feira (05). O aparelho tipo Oximag era de suma importância e foi levado quando a ambulância estava estacionada em frente à Unidade de Pronto Atendimento 24h de Santarém (UPA 24h).

De acordo com informações, o aparelho foi encontrado em uma área de mata no bairro São José Operário, próximo as avenidas Moaçara e Dom Frederico Costa. O responsável pelo furto seria uma pessoa usuária de drogas a teria repassado o aparelho a diante.

O respirador, avaliando em cerca de 50 mil reais, foi devolvido para a empresa da qual foi subtraído para voltar a atender os pacientes.

RG 15 / O Impacto