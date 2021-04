POLÍCIA

Operação apreende 170 kg de maconha e cocaína em embarcação

16 de abril de 2021 No Comments 170 kgapreendecocaínaembarcaçãomaconhaOperação

Policiais militares abordaram a embarcação em um porto de Juriti, município do Oeste do Pará. Parte da drogas estava em um carro, que estava sendo transportado pelo navio

A droga foi apreendida por policiais militares durante uma fiscalização. | Divulgação

Durante uma operação policial para a fiscalização de cumprimento do decreto 1273/2021, que proíbe a entrada de passageiros do estado do Amazonas por rodovias e portos do Pará, o Comando de Policiamento Regional I apreendeu 171,65 Kg de drogas, encontradas dentro de carros transportados em uma embarcação abordada no porto do município de Juruti, no oeste paraense. Um homem, identificado como proprietário de um dos veículos, foi preso e conduzido para a Delegacia do município, junto com as drogas apreendidas.

Os policiais militares abordaram a embarcação “N/M Rondônia” para fiscalizar a presença de passageiros no navio. Durante a busca, realizada dentro de um dos veículos transportados, as equipes encontraram dez pacotes de skunk (maconha concentrada) e 56 de cocaína, totalizando 75,31 Kg de entorpecentes. Os militares receberam informações do setor de carga sobre o pagamento do transporte e identificaram o embarcador do automóvel, que teria seguido de lancha, de Manaus a Belém, onde aguardaria o carro e a carga.

Em outro veículo, também transportado dentro do navio, foram encontrados 96,34 Kg de drogas, distribuídas em 25 pacotes de maconha e 11 de cocaína. O proprietário desse carro estava dentro do navio e foi detido pelos policiais militares, que o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil de Juruti, junto com os veículos e a droga apreendida.

DOL, com informações da Agência Pará