Polícia Militar realiza detenção de dois homens por porte ilegal de arma de fogo e roubo de um caminhão, na Serra do Cachimbo

Por volta das 2h50 da madrugada desta sexta-feira (26), a Polícia Militar conseguiu, no km 20 da BR-163, na Serra do cachimbo (PA), interceptar um caminhão Volvo FH 540 (placa RAN 9D54), que foi roubado em SINOP (MT), fato comunicado à 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM).

Após diligências realizadas por todo o dia, foi obtido êxito na missão. Na abordagem, foram detidos dois homens, um deles portava ilegalmente um revólver Rossi (calibre 38) com 05 munições intactas do mesmo calibre. Ele, com o intuito de reagir, chegou a sacar a arma. Em ato continuo, a polícia conseguiu identificar os indivíduos. O pré-nome de um deles é Bruno, que atua no ramo de comércio de auto peças de caminhão; o outro, Thiago.

Diante dos fatos comprovados de autoria e materialidade, os detidos foram conduzidos para procedimentos cabíveis na UIPP n° 480 (Unidade de Castelo de Sonhos).

– Materiais apreendidos;

-01 (um) revólver Taurus (calibre 38);

– 05 (cinco) munições calibre 38 intactas;

– R$ 18.542,00 reais em moeda corrente;

– 01 cavalo Volvo FH 540;

– 01 veículo Fiat Strada;

– 03 aparelhos celulares;

– 02 caixas de ferramentas;

– 01 freezer para veículos.

on março 26, 2021 Nenhum comentário:

Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest