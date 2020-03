POLÍCIA MILITAR PUBLICA PORTARIAS QUE ALTERAM COMANDOS NA REGIÃO OESTE DO PARÁ; CONFIRA

Os comandos da Polícia Militar no oeste do Pará passaram por mudanças desde sexta-feira (13), quando o comando geral publicou no Boletim Geral da instituição as portarias de transferências e nomeações.

De acordo com o comandante geral, coronel Dilson Júnior, as portarias entraram em vigor na data de publicação. As mudanças incluem o município de Santarém, onde está instalado o Comando Regional 1 (CPR-1) e os Batalhões Tapajós (3ºBPM) e Amazonas (35ºBPM).

Confira os novos comandos na região

Santarém (35ºBPM): Tenente coronel Vallério Ferreira;

Santarém (3ºBPM): Major Flávio Antônio Maciel;

CPR-1 (Santarém): Tenente coronel Wagner Almeida (subcomando);

CPR-10 (Itaituba): Tenente coronel Tarcísio Costa (subcomando);

Monte Alegre (18ºBPM): Major José Carlos Brandão;

Monte Alegre (1ª Companhia orgânica do 18ºBPM): Tenente Wirllene Machado Dutra;

Oriximiná (12ªCIME): Major Eduardo Carvalho.

Por G1 Santarém