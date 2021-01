Polícia Militar deu início à “Operação Cumprimento do Decreto” na Região do Tapajós

A Polícia Militar da Região do Tapajós está atuando para que o Decreto Estadual nº 800 de 31 de maio de 2020 (Republicado no diário Oficial nº 34.467 dia 21 de janeiro de 2021), que busca conter o avanço da COVID-19, seja cumprido. Para isso, criaram a “Operação ao Cumprimento do Decreto”.

A ação visa coibir as atividades que estão proibidas de serem desenvolvidas, de acordo com a ordem estabelecida pelo Governador do Pará, Helder Barbalho, que proíbe a abertura de bares, boates, casas de shows e estabelecimentos afins, bem como, a realização de shows e festas abertas.

Por outro lado, também fiscaliza o funcionamento restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos semelhantes, os quais, conforme o artigo 27B do decreto, têm abertura até à meia noite (00h), porém com proibição de número de pessoas além da capacidade dos lugares.

A polícia divulgou o andamento do primeiro dia da operação em alguns municípios da Região do Tapajós. De acordo com o que foi repassado, a fiscalização teve início às 20h nos municípios de Itaituba, Rurópolis e Novo Progresso.

Fonte: Plantão 24horas News.