Polícia identifica garimpo ilegal em reserva extrativista

Na ação, foram identificadas áreas de desmatamento, garimpo ilegal e pista de pouso clandestina. | Divulgação

Operação Verde Brasil realiza ações preventivas e repressivas contra desmatamento ilegal e focos de incêndio na Amazônia Legal. As ações ocorrem na faixa de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação e em outras áreas federais.

Na quinta-feira (29), o Comando Conjunto Norte, formado pelo Comando Militar do Norte, 4º Distrito Naval e Comando Aéreo Norte, realizou reconhecimento aéreo na Estação Ecológica Terra do Meio. Na ação, foram identificadas áreas de desmatamento, garimpo ilegal e pista de pouso clandestina.

O garimpo Fortaleza foi identificado na reserva extrativista do Riozinho do Anfrísio e uma pista de pouso clandestina foi identificada na estação ecológica Terra do Meio.

O reconhecimento ocorreu em apoio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com a participação de militares do 51º Batalhão de Infantaria de Selva (51º BIS). Para isso, foi empregada a aeronave C-98 A GRAND CARAVAN, do 1º Esquadrão de Transporte Aéreo, subordinado à ALA 9, do Comando da Aeronáutica.

A ação ocorre no contexto de transição da Operação Verde Brasil 2 para o Plano Amazônia, que tem o objetivo de combater crimes e delitos ambientais e debelar focos de incêndio na Amazônia Oriental. Os trabalhos dos militares das Forças Armadas ocorrem em coordenação com agentes de órgãos de Segurança Pública e de Proteção Ambiental municipais, estaduais e federais. A missão busca contribuir com as ações para preservação da Amazônia previstos pelo Conselho Nacional da Amazônia.

DOL, com informações do Comando Conjunto Norte