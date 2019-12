Polícia divulga fotos e os nomes dos foragidos do presídio de Itaituba

Na madrugada de segunda-feira (23), cinco internos do Centro Regional de Recuperação de Itaituba (CRRI) conseguiram empreender fuga. Conforme informações, ela se deu por volta das 3h.

De acordo com o apurado, entre meia noite e uma hora, foi realizado uma interrupção de energia elétrica por meio de uma corrente de moto jogada na rede elétrica nas proximidades do presídio. O sexto detento, que não conseguiu fugir, foi baleado na perna ainda no interior do Centro, por um agente penitenciário.

Ainda conforme informações, no transcorrer da fuga, um homem, que não foi identificado, o qual iria dá apoio aos fugitivos utilizando uma moto, se acidentou durante perseguição e foi encaminhado para o hospital Municipal de Itaituba (HMI) em estado grave.

As diligências e investigações estão sendo realizadas com o intuito de recaptura-los.

Fonte: Plantão 24 Horas News