Polícia Civil de Rurópolis deflagra a Operação “Iris” para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva

No final da tarde desta quarta-feira (04), Policiais da delegacia de Rurópolis, sob o comando do delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho deflagraram a operação “Iris” para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva que se encontrava em aberto expedido pela comarca de Goiânia/GO, pelo crime de atentado violento ao pudor praticado.

Foto: Reprodução Grupo Reservado Plantão 24horas News

Após investigações sigilosas e levantamento de local o suspeito foi localizado e monitorado e preso em via pública nas proximidades do bairro do Leitoso pelo investigador de Polícia Civil Roberto Sá de Oliveira.

Segundo o delegado titular do município, Dr. Ariosnaldo, o auxiliar de pedreiro Edilson Pereira de Andrade, 37 anos, não reagiu a prisão e confessou a autoria do crime informando que os abusos teriam ocorrido entre o ano de 2004 a 2005 em Goiânia, envolvendo duas adolescentes e após o crime o mesmo evadiu-se do Estado na qual morava, e vindo para o município de Rurópolis, onde passou a realizar serviços braçais em travessões da zona rural dos municípios vizinhos.

Edilson, foi encontrado ao retornar para a cidade de Rurópolis, segundo o delegado a diligência foi considerada satisfatória onde o acusado já se encontra encarcerado à disposição da Justiça.

