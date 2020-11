PF deflagra operação e cumpre mandados em investigação sobre desvio de recursos da saúde em Altamira

Levantamentos preliminares indicam conluio entre as empresas vencedoras e seus sócios, inclusive com pagamentos recíprocos, e, ainda, o envolvimento de agentes públicos no esquema ilícito.

As empresas investigadas movimentaram mais de 40 milhões de reais no período analisado.

50 policiais federais participam da operação. As ordens de busca foram expedidas pela Justiça Federal.

Entrevista com delegado da PF Gustavo Paolinelli:

RG 15 / O Impacto com informações da PF