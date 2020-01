Petrobrás anuncia redução de preço dos combustíveis nas refinarias em 3%

Nesta terça-feira (14) a Petrobrás irá realizar uma redução no preço médio da gasolina e do diesel em 3% nas refinarias do Brasil. A informação foi divulgada pela agência Reuters.

De acordo com a empresa, a política de preços empregada nos combustíveis vem seguindo o princípio da paridade de importação, que é formada pela cotação internacional dos produtos importadores, incluindo transporte, taxas portuárias e câmbio.

O repasse da diminuição no preço nas refinarias para os postos de combustíveis varia e depende de alguns fatores como impostos, margens de distribuição e mistura de biocombustíveis.

No início de janeiro, após início da tensão Estados Unidos e Irã, Jair Bolsonaro disse que não iria interferir no preço da gasolina e que a tendência é de que o valor do combustível se estabilize.

Eu reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá, o impacto não foi grande. Foi 5% e passou para 3,5%. Não sei quanto está hoje a diferença em relação ao dia do ataque. Mas a tendência é estabilizar”, afirmou o presidente​.

Fonte: Folha de SP