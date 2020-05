Peninha denuncia precariedade de trechos da Transamazônica e cobra solução do DNIT

O vereador de Itaituba Luiz Fernando Sadeck dos Santos, o popular “Peninha”, em pronunciamento na Câmara Municipal, na segunda-feira (18) requereu que seja encaminhado ofício para a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para que o órgão reveja os contratos e cobre a efetivação dos serviços que deveriam ser prestados pela empresa LCM, em obras de manutenção da Rodovia Transamazônica, no trecho entre Itaituba e o município de Jacareacanga.

De acordo com o parlamentar, são inúmeras as reclamações das pessoas que utilizam a via.

“No passado, entrei em contato com o ex-Superintendente Regional do DNIT no Pará e com o Diretor Nacional do DNIT em Brasília e passei a situação desta estrada. Ambos, me informaram que este ano, 2020, termina o contrato com a firma LCM e que o DNIT estaria preparando uma nova licitação. Porém, enquanto não sai esta nova licitação, a situação vem se agravando, principalmente quando chove”, disse peninha.

O parlamentar ressaltou que acidentes são registrados em decorrência das precárias condições de vários trechos da rodovia. “Devido a esta realidade, não há tempo a esperar. Não podemos aguardar que vidas sejam ceifadas, conhecendo e podendo resolver o problema”.

Ainda de acordo com o vereador Peninha, conforme dados apresentados no Portal Transparência, a empresa LCM assinou os contratos milionários para manter a manutenção da rodovia:

– Contrato nº. 173/2015, recebeu até o momento R$ 21.497.464,92 para manutenção de 139,90 quilômetros;

– Contrato nº. 174/2015, recebeu até o momento R$ 38.117.793,05 para manutenção de 139.70 quilômetros.

– Contrato nº. 175/2015, recebeu até o momento R$ 23.627.171.42 para manutenção de 157,60 quilômetros.

RG 15 / O Impacto