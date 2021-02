pacientes de ortopedia de Novo Progresso serão encaminhados para hospital regional.

Reunião do prefeito Gelson Dill, acompanhado do vereador de Itaituba Wescley Tomaz estiveram com a Diretora do Hospital Regional do Tapajós Dra Karla e a Presidente da US Mais Saúde Dra Gabriela.

Ficou acertado que os pacientes de ortopedia de Novo Progresso serão encaminhados para este hospital regional.

O garimpeiro Sr Edivino foi o primeiro paciente de Novo Progresso no Hospital Regional do Tapajós em Itaituba.

“Vamos em frente trabalhando pela nossa gente”, disse o prefeito em suas redes sociais.