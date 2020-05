Paciente com sintomas de Covid-19 é transferida em estado grave para Hospital Regional de Santarém

Na última segunda-feira (4), uma comerciante da comunidade do crepurizinho, de 32 anos, chegou a Itaituba, através de um taxi aéreo, com sintomas gripais e foi imediatamente encaminhada para o serviço de saúde.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde de Itaituba, Adriano Coutinho, a comunicação do ocorrido foi feita através dos profissionais de saúde da região garimpeira do Crepurizinho, e foi informado que se tratava de uma paciente que apresentava sintomas gripais, falta de ar, febre, e imediatamente foi autorizada a vinda da paciente para Itaituba. Ao chegar, ela recebeu todo o atendimento recomendado, como o isolamento imediato; e foi feito um exame de imagem, tomografia, no qual mostrou um comprometido de 50% do pulmão, o que sugeriria Covid-19.

Foto: Reprodução

Ao ser questionado sobre o aparato disponibilizado na cidade de Santarém, o secretário disse que a paciente, há dois dias, evoluiu com piora abrupta, então a paciente foi entubada, com oxigenação, mantida por dois dias no hospital municipal; porém, foi preciso uma estrutura maior, com uma equipe multidisciplinar, e então foi necessário que a paciente fosse encaminhada para Santarém, onde teria toda a estrutura adequada. Dessa forma, a SESPA disponibilizou um transporte Aeromédico, através de um helicóptero, para que fosse encaminhada para o Hospital Regional de Santarém.

Foto: Reprodução

Quando abordado sobre uma informação de 3 pessoas que estavam na aeronave que trouxe a paciente de Crepurizinho para Itaituba, Adriano Coutinho disse que a equipe de vigilância, junto com a polícia, está fazendo um trabalho de investigação e monitoramento. “Porque quem fez isso, trazer uma paciente com suspeita, esconder uma parte das pessoas em outra pista e depois vir pra o aeroporto de Itaituba, no mínimo foi irresponsável”. O que o secretário considera como crime de saúde pública municipal.

Por fim, o secretário atualizou o quadro epidemiológico de Itaituba sobre Covid-19, o qual conta com 11 casos confirmados, 1 óbito, mais de 200 monitorados e 10 casos em análise. E a partir de amanhã, sexta-feira (8), serão mais casos em análise, com cerca de 23.

Plantão 24horas News