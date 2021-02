Operação de Fiscalização interdita 5 estabelecimentos em Uruará

Campanha covid-19 2

CidadesURUARÁOperação de Fiscalização interdita 5 estabelecimentos em UruaráPelo Decreto 800, está proibida a venda de bebida alcoólica no período das 22h às 6h, entre outras proibições, na região de classificação bandeira laranja, que é o caso do município de Uruará e todos os municípios da Região do Xingú.

31/01/2021 12h37Por: RB1NotíciasFonte: Gazeta Real

Uma Operação para a Fiscalização de ambientes noturnos, bares e similares, foi deflagrada na noite deste sábado, 30, na cidade de Uruará, na região do Xingu (PA).

Contando com a participação do Ministério Público Estadual, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar e Demutran, a ação teve início às 20h e só foi concluída à 01h deste domingo, 31, quando foi realizada a Fiscalização de diversos bares e estabelecimentos que estão proibidos de funcionar por conta do Decreto Estadual n° 800, de acordo informou a Polícia Militar.

Pelo Decreto 800, está proibida a venda de bebida alcoólica no período das 22h às 6h, entre outras proibições, na região de classificação bandeira laranja, que é o caso do município de Uruará e todos os municípios da Região do Xingú.

Durante a Operação 5 estabelecimentos foram interditados, por não estarem em conformidade com a lei vigente estabelecida em decreto, os mesmos ficarão impedidos de funcionar.

Ainda de acordo informou a PM, a Operação de Fiscalização continuará ocorrendo normalmente nos próximos dias.