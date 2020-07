Obras em Itaituba e Novo Progresso terão R$ 50 milhões para asfaltamento e drenagem

Engenheiros da Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) visitaram nesta terça-feira (14) os municípios de Novo Progresso e Itaituba, no sudoeste paraense, para vistoriar obras de pavimentação e drenagem profunda, realizadas pelo governo do Estado. As ações fazem parte do Programa Municípios Sustentáveis e contam com investimentos externos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do New Development Bank (NDB), instituições internacionais que apoiam projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável.

Em Novo Progresso, pelo menos 42 vias devem receber nova rede de drenagem e pavimentação, um investimento superior a R$ 15 milhões, que vai proporcionar melhor qualidade de vida à população.

A comerciante Aline da Silva mora e trabalha na Rua Cristalina, uma das vias que estão recebendo obras de drenagem profunda em Novo Progresso. Ela conta que chegou a vender comida, mas desistiu por conta da poeira no local. Com as obras em execução, ela acredita em dias melhores. “A rua era cheia de buracos; alagava dos dois lados. Até aqui na minha casa já alagou. Com essas obras eu acredito que vá melhorar bastante”, afirma a comerciante.

Para o vice-prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, está é a maior obra de infraestrutura realizada na história do município. “É uma obra que traz qualidade de vida para todos. Há muito tempo o município não recebia benefícios e agora está sendo visto pela nova gestão estadual”, ressalta Gelson Dill. A previsão da Sedop é que os trabalhos no município se estendam pelos próximos dois meses.

R$ 15 milhões são destinados a Novo Progresso (Agência Pará)

No município de Itaituba, a previsão é de que 30 quilômetros de vias recebam nova drenagem e pavimentação – um investimento de mais de R$ 35 milhões. “É uma das maiores conquistas para o município essa obra de pavimentação. Aqui, no verão era poeira, e no inverno lama. As obras chegaram a ruas que nunca tiveram asfalto”, disse o prefeito do município, Valmir Clímaco.

“Nós estávamos em uma poeira horrível. Eu ia até mudar daqui. Com o asfalto, melhorou”, avaliou Pedro Geraldo de Souza, que mora na Rua 4 B, no bairro São Francisco, um dos beneficiados pelos 400 metros pavimentados.

O trabalho em Itaituba deve prosseguir até o mês de outubro. Nas próximas semanas, as ruas vão começar