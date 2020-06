O2s dois assaltantes foram presos na Invasão do Juá

O excelente trabalho investigativo das Polícias Civil e Militar de Santarém, no oeste do Pará, resultou na prisão de duas pessoas acusadas de matarem um homem na manhã desta sexta-feira (05), durante um assalto realizado na Rua Seis, no bairro Elcione Barbalho

Durante o assalto, a vítima, identificada como José Reinaldo da Costa dos Santos, reagiu e foi ferida com vários tiros desferidos pelos assaltantes, que após o crime, fugiram na motocicleta da vítima, da marca Honda NXR 160 Bros, de cor preta, de placa QDY-4530.

José Reinaldo ainda foi encaminhada para o Hospital Municipal de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A Polícia foi acionada e várias equipes saíram à procura dos meliantes, e por volta das 16 horas desta sexta-feira (05), eles foram presos na Invasão do Juá. Os acusados estão sendo encaminhados para a Seccional de Polícia Civil.

Até o fechamento desta matéria não foi divulgado os nomes dos assaltantes presos.

Matéria em atualização.

Fonte: Portal Santarém