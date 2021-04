O país registrou 1.553 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou neste domingo (18) 373.442 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.878. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +7%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h deste domingo. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Já são 88 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil; o país completa agora 33 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. Nos últimos 23 dias, a média esteve acima da marca de 2,5 mil.

Veja a sequência da última semana na média móvel:

Média móvel de mortes nos últimos 7 dias — Foto: Arte/G1

Segunda (12): 3.125 (recorde)

Terça (13): 3.051

Quarta (14): 3.012

Quinta (15): 2.952

Sexta (16):