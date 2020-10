O Governo do Pará, através da Secretaria de Educacao voltara as aulas em 2021

O Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Educação, anunciou nesta terça-feira (27) que as aulas presenciais da rede estadual de ensino serão retomadas somente em 2021.

A decisão foi tomada em conjunto com as secretarias de Educação e Saúde. Continuaremos com a distribuição das recargas do vale-alimentação escolar, *além das aulas remotas*, distribuições de chip’s de internet e dos *cadernos de atividades aos nossos alunos* da rede pública de ensino.