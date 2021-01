Novo Progresso recebe 120 doses da vacina contra covid 19

Esteve no local da vacinação o Major da policia militar Secretaria Eliane Borges e a administradora do Hospital municipal de Novo Progresso.

A Secretária de Saúde do munícipio, Novo Progresso fez o companhamento presencial da primeira vacina a ser aplicada em um dos funcionarios mais antigo senhor Raul de 81 anos de idade em comversa com dia dia falou que expectativa e grande pois e uma grande esperanca para erradicacao dessa doenca.

A imunização no Pará começou nesta terça com a vacinação de uma enfermeiras do Hospital de Campanha, em Belém.

No Pará chegaram 173 mil doses de vacina e deverá atender cerca de 86 mil pessoas no Estado do Pará em Novo Progresso somente 120 doses.