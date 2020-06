Um homem, nome não confirmado pela ausência de documentos, mas que segundo testemunhas chama-se Claudinei Baldo Filho, vulgarmente chamado pelos amigos de “Papai Noel”, foi morto durante na manhã desta sexta-feira(12) a pauladas. O fato ocorreu na Rua Tiradentes, no bairro Santa Luzia, embaixo de um pé de árvore mangueira, famoso como ponto de encontro de moradores de rua que ali ficam o dia todo bebendo.

Os golpes acertaram a cabeça causando morte instantânea. Apesar da movimentação no local, não teve ninguém que aceitasse testemunhar o crime. Os policiais encontraram o possível instrumento usado para o homicídio, um pedaço de pau, que estava jogado ali próximo ao corpo da vítima com marcas que aparentam ser sangue.

A Polícia Militar foi chamada e acionou a Polícia Civil para perícia e remoção do cadáver.

De acordo com informação do Delegado Daniel Mattos. Um suspeitos pegou o pedaço de madeira e desferido os golpes, saindo em seguida do local.

Moradores da região ouviram os gritos e acionaram a Polícia Militar que fez buscas na região do crime, mas não encontrou suspeitos, portanto ninguém foi preso até o fechamento dessa matéria. O caso foi repassado para a Polícia Civil para esclarecer a motivação e autoria

A Redação Cultura FM 87,9 – Repórter Paulo Monteiro