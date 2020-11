Anualmente as unidades de ensino recebem do governo federal o recurso denominado PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola, recurso esse que vai direto para a escola através do Conselho Escolar ou Associação de Pais e Mestres.

Para monitorar a gestão desse recurso o Ministério da Educação-MEC, através do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação desenvolveu o IDEGES – Índice de Desempenho de Gestão do PDDE.

O IDEGES 2020 que mediu a gestão durante o ano de 2019 foi divulgado, recentemente, pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Novo Progresso entre os 144 municípios do Estado do Pará, se destacou ficando em sexto lugar, alcançando o índice de 8,28 considerado, dentro do índice, uma nota alta.

A administração dos recursos ido PDDE, desde a adesão ao programa até a prestação de contas, é acompanhada pela Secretaria Municipal de Educação, através do setor de Prestação de Contas Escolares.

Fonte: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/monitore-o-pdde