NOVA DATA DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DA UFOPA ESTA PARA SER MARCADA

O prefeito Gelson Dill, a Secretária Municipal de Educação e parte parte da equipe pedagógica da SEMED se reuniram na tarde deste dia 07 de Janeiro em uma vídeo conferência com representantes do SECTET para tratarem sobre a data do processo seletivo do Ensino Superior do projeto “Forma Pará”.

Esse projeto visa à oferta de 50 (cinquenta) vagas para o curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental ofertado pela UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará.