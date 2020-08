Nota falsa de R$ 200 já circula: aprenda a identificar a cédula verdadeira

Antes mesmo de a nova cédula de R$ 200 ser lançada, notas falsas no mesmo valor já parecem estar circulando pelo Rio de Janeiro. Nas redes sociais, há relatos sobre a existência do dinheiro falsificado em Madureira. Para ajudar o leitor a não cair em golpes, o EXTRA mostra alguns passos importantes para identificar uma cédula verdadeira.

Como identificar notas verdeiras?

1) Veja a Marca-d’Água: coloque a nota contra a luz e veja, na área clara, a figura do animal e o número do valor da nota, em tons que variam do claro ao escuro.

2) Veja o Fio de Segurança: um fio escuro fica visível próximo ao meio da nota, quando ela é colocada contra a luz. Nele estão escritos o valor e a palavra “reais”.

3) Sinta o Alto-Relevo: pelo tato, você sente o relevo em algumas áreas da nota. Por exemplo: na frente, na legenda “República Federativa do Brasil”, nas laterais e nos números indicativos de valor (nas notas de 10 e 20 reais, somente no número inferior esquerdo). Nas notas de 20, 50 e 100 reais, você pode sentir o relevo também no verso: na legenda “Banco Central do Brasil”, no animal e no número indicativo de valor.

4) Veja o Quebra-Cabeça: coloque a nota contra a luz e veja que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o número do valor da nota.

5) Descubra o Número Escondido: ao colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz, você poderá aferir se o valor da nota irá aparecer nas áreas indicadas.

6) Descubra os Elementos Fluorescentes: sob luz ultravioleta, você poderá ver que o número do valor da nota aparece na frente, na área indicada; que a numeração de série vermelha fica amarela; e que pequenos fios se tornam visíveis na cor lilás.

7) Faixa Holográfica: as notas de maior valor, até então R$ 50 e R$ 100, têm uma faixa holográfica lateral, em que é possível enxergar que, ao movimentar, o número do valor da nota e a palavra “reais” se alternam; a figura do animal fica colorida; e que na folha (R$ 50) ou no coral (R$ 100) aparecem diversas cores em movimento.

Fonte: Jornal Extra

Foto: Reprodução