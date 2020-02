Nesta quinta feira a Serabi Gold realiza audiência publica projeto Coringa em Novo Progresso

O Gerente Executivo de sustentabilidade senhor Artur Silva Alves vem a publico comvidar a populacao em Geral para participar de uma grande Audiência publica vem trazer ao povo progressense o p projeto de mineradora curinga

apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental seus potenciais, visando possibilitar a discussão e o debate

O evento vai contar com várias autoridades presente e contamos com sua presença a partir das 9 horas da manha.

O Projeto Coringa está localizado nas proximidades do Km mil a 70 km da cidade de Novo Progresso, no Estado do Pará,

próximo ao Hotel Tapajos

Por: Edson Santos