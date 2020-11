MENU

Nélio Aguiar e Maria disputam o 2º turno das eleições em Santarém

Com 100% dos votos apurados, as eleições para a Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, só serão definidas no segundo turno. O atual prefeito Nélio Aguiar (DEM) candidato à reeleição e a ex-prefeita Maria do Carmo (PT) disputarão o cargo.

Às 23h a apuração foi finalizada, com 174.472 votos, sendo 166.449 votos válidos. Nélio Aguiar alcançou 71.594 (43,01)% e Maria do Carmo 60.051 votos (36,08%).

Nélio Aguiar e Maria do Carmo disputam o segundo turno em Santarém, no Pará — Foto: Reprodução

Nélio venceu na 20ª e 83ª zonas eleitorais, enquanto Maria do Carmo obteve maior soma de votos que o adversário nas seções da 104ª ZE.

João Pingarilho, do PSC, foi o terceiro mais votado com 13.378 votos, equivalente a 8,04% do total de votos apurados.

Como já era esperado em razão da pandemia do novo coronavírus, a abstenção foi elevada, com 47.065 faltosos. Brancos e nulos somaram mais de 8 mil.

O segundo turno das eleições será realizado no último domingo de novembro, dia 29.

G1 Santarém