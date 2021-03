Músicos, educadores físicos e autônomos: veja como ter direito aos R$ 500 de apoio do Governo do Par

Benefício em parcela parte do pacote econômico e tributário que o governador Helder Barbalho divulgou na última segunda-feira

Uma das medidas anunciadas pelo governo do Estado do Pará na última segunda-feira (15) para minimizar o impacto econômico causado pela pandemia foi o auxílio direto de R$ 500 para músicos, técnicos que auxiliam nos eventos, profissionais de educação física, autônomos, cabeleireiros e outros profissionais que atuam nos salões de beleza.

Vejas as regras para receber o benfício:

■ Estão proibidos de receber os valores os trabalhadores com carteira assinada ou contratos formalizados.

■ Entre a documentação comprobatória, o profissional deve apresentar um auto declaratório. No caso específico dos educadores físicos autônomos, é necessária a apresentação do diploma de curso superio ou registro no conselho de classe.

O cadastro será realizado por formulário eletrônico, que será divulgado nos sites oficiais da Sedeme e Seaster. As secretarias serão responsáveis por aprovar os beneficiários contemplados no Programa, considerando a disponibilidade orçamentária.

Os nomes serão encaminhados posteriormente ao Banpará, que realizará pagamento do benefício.

