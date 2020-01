Mulher e morta pelo marido que estava em Liberdade condicional por agredi-la em MT

Uma mulher foi assassinada a facada pelo marido na tarde dessa quarta-feira (17) em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, Edilene Coelho dos Santos, de 30 anos, foi morta na frente dos filhos, um de 9 anos e um recém-nascido. O principal suspeito é o marido dela, Ademilson Nunes, de 30 anos.

A família de Edilene disse à Polícia Civil, conforme consta no boletim de ocorrência, que Ademilson estava em liberdade condicional pelo crime de violência doméstica, já que havia agredido a vítima e o filho dela, de outro casamento.

Mulher foi assassinada em uma casa na Rua Boa Vista, no Bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte — Foto: Divulgação

Ademilson, segundo o processo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), era monitorado por tornozeleira eletrônica entre janeiro e maio de 2017 e chegou a ter a prisão decretada por não cumprir as regras do monitoramento do equipamento. Atualmente ele cumpria medidas cautelares com base na Lei Maria da Penha.

O G1 não localizou a defesa do suspeito.

A Polícia Civil disse que foi chamada pela Polícia Militar, a respeito de um assassinato na Rua Boa Vista, no Bairro Jardim Vitória. Edilene foi encontrada caída no chão com um golpe de faca nas costas. A arma usada no crime foi deixada ao lado do corpo dela.

O Conselho Tutelar resgatou a criança de nove anos e o recém-nascido do local do crime. O bebê tem 22 dias de nascimento.

A mãe de Edilene disse que o genro já havia sido preso por violência doméstica. Ela também contou que antes do bebê nascer, o casal discutia com muita frequência. O casal chegou a morar em um sítio, onde Ademilson agredia a vítima com frequência. O marido seria muito ciumento e quebrou vários celulares da mulher durante as brigas.

Os policiais militares e civis procuraram o suspeito na região, mas ele não foi encontrado até esta quinta-feira (18).