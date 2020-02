Mulher é morta a golpes de faca em Novo Progresso

Uma mulher, identificada pelo prenome de Daiane, foi morta a facadas na noite desta sexta-feira (21), em Novo Progresso

A vítima, segundo informações, foi morta na Rua do Peixotinho, no bairro Santa Luzia. Daiane era moradora das casas popular no bairro Tom da Alegria e filha de pescador.

De acordo com informações, três pessoas, incluindo uma mulher que foi presa pela Polícia Militar, são as suspeitas do assassinato . Nenhuma teve o nome divulgado, e a Polícia segue as investigações no sentido de localizar os outros envolvidos.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. Daiane era usuária de droga, e deixa um filho recém-nascido. O velório acontece na residência da família no endereço acima divulgado.