Motoqueiro e encontrado caido no asfalto na Rodovia a 5 km da cidade de Novo Progresso

Grave acidente na Rodovia Br 163.

Hoje quinta feira por volta das 19 horas um senhor identificado por Goiano saiu no acostamento ao voltar pra pista acabou caindo com sua momotocicleta titan cor vermelha o fato aconteceu na Rodovia 163 ele quase foi esmagado por carreta um motorista de um veiculo pequeno parou e evitou o pior.

a ambulancia do Samu foi acionada encaminhada para atendimento no hospital municipal.