Motociclista  morre na BR 163 em Santarém  apos bater em carro de passeio

Um motociclista morreu na noite deste sábado (25) após bater frontalmente com um carro de passeio próximo à comunidade São José, na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da motocicleta teria tentado ultrapassar um veículo, quando colidiu com um carro que seguia no sentido contrário da rodovia, e morreu ainda no local do acidente. O corpo foi arremessado a aproximadamente 12 metros do local da batida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local para prestar atendimento, mas a vítima que foi identificada com Francinei Silva de Lira já não apresentava mais sinais vitais.

Por G1 Santarém — PA