Morre fundador de rede de supermercado de Itaituba e região

Na manhã deste domingo (2) o empresário Valdecir Pagnoncelli, de 68 anos, fundador da Rede de Supermercados Tradição, natural de Vilhena (RO) , faleceu na cidade de Cascavel (PR) em decorrência de um câncer no pulmão .

Conforme o que foi apurado, há dois meses, Valdecir sentiu algumas dores, então foi para Cascavel fazer exames, onde foi diagnosticado com o câncer e, há aproximadamente um mês, passou por cirurgia, reagiu bem inicialmente e, após alguns dias, realizou uma biópsia para verificar como estava a doença.

Através da biópsia os médicos perceberam a necessidade do paciente passar por outro procedimento cirúrgico, este que foi realizado, mas não solucionou o problema, pois surgiram muitos tumores no pulmão, em consequência de seu estado de saúde , Valdecir não resistiu vindo a falecer.

Empresário Valdecir Pagnoncelli, de 68 anos. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A pedido do empresário, o corpo será enterrado em Vilhena (RO) ao lado dos pais próximo do local onde foram enterrados. Em homenagem ao ente querido, os atuais administradores do Supermercado Tradição em Itaituba não mantiveram as atividades da empresa nesta segunda.

Sobre o empresário

Natural de Vilhena (RO) Valdecir Pagnoncelli, de 68 anos, era proprietário de um comércio chamado Oncinha, mas na década de 80 foi para Novo Progresso onde residiu ao lado de sua esposa Sônia até 2005, ano em que seguiu para Itaituba. Ao chegar na cidade pepita fundou o Supermercado Tradição, posteriormente, separou-se da esposa, mas ambos mantiveram uma convivência de amizade, apesar da separação, administrando os negócios da família.

Valdecir era um empreendedor nato, visto que fundou uma sede do supermercado em Moraes Almeida, Itaituba, Castelo dos Sonhos e em Novo Progresso , este último atualmente não está mais em funcionamento e o prédio é alugado para outra empresa. Além dos supermercados, o empresário tinha uma frota de caminhões.

Adacioni Santos



Fonte: Portal Giro